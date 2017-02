Com torcida mista, Flamengo x Vasco será em Volta Redonda e afeta Fluminense

Semifinal

A audiência de conciliação deu parcialmente certo. O juiz Guilherme Schilling aceitou os argumentos e suspendeu, excepcionalmente para o jogo de sábado, entre Flamengo x Vasco, a determinação de torcida única nos clássicos no Rio. Mas a solução acabou não sendo a que os clubes e a Ferj queriam por causa da Polícia Militar. A corporação não garantiu segurança para o jogo no sábado de carnaval em solo carioca. Assim, o clássico pela semifinal da Taça Guanabara foi mandado para Volta Redonda, às 17h.

A medida gerou reflexo direto nos planos do planos do Fluminense, que jogaria contra o Madureira na Cidade do Aço. O tricolor carioca, agora, vai entrar em campo em Los Larios, Xerém, às 16h30 de sábado.

– Tem uma decisão que está suspensa parcialmente a liminar. O Vasco quer se isentar de qualquer responsabilidade disso. É uma falência da segurança pública a PM dizer que não garante nem o jogo Fluminense x Madureira. Vou comentar mais o quê? A situação é que temos que andar sem relógio, nem nada, porque segurança não existe – reclamou o presidente do Vasco, Eurico Miranda.

O encontro que aparou parcialmente as arestas e selou o retorno provisório da permissão da torcida mista foi realizado no Tribunal de Justiça do Rio e teve a presença de representantes de Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Ferj, Procuradoria-Geral do Rio, Grupamento Especial de Policiamento em Estádios (Gepe) e Estado Maior da Polícia Militar. O Flamengo x Vasco vai ser uma espécie de teste.

– Não acontecendo nada demais, espero, pode ser que consigamos a revisão definitiva da sentença. Foi a solução encontrada, o Flamengo vai colaborar – afirmou o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello.

A mudança de palco gerou um prejuízo financeiro ao Fluminense. Em Los Larios, a arrecadação será menor. O vice-presidente tricolor, Cacá Cardoso, chegou a argumentar na reunião para que a PM fizesse a segurança no sábado, mas não teve sucesso.

– Esperávamos uma decisão em que o Fluminense poderia disputar a semifinal em um estádio como o Engenhão. O torcedor compareceria. Não foi o que desejávamos. A posição da PM foi determinante para que ambos os jogos não tivessem estádios à altura da importância de semifinais da Taça Guanabara – disse Cacá.

O presidente da Ferj, Rubens Lopes, avisou que o contato com a Prefeitura de Volta Redonda já foi feito.

– A autorização foi dada, vamos agora viabilizar as partidas. Acabamos de falar com a Prefeitura de Volta Redonda, dizendo que a única forma de realizar a rodada seria com uma inversão de partida. Isso vai ser submetido ao prefeito. O jogo lá depende do prefeito – explicou o dirigente, sem querer apontar culpados para o imbróglio todo: – Não tem culpados nessa história. Existe uma preocupação com a segurança do torcedor.

