Com um a menos e gol contra, Tottenham é eliminado pelo Gent 

O Tottenham até lutou, mas acabou eliminado pelo Gent dentro do lendário estádio de Wembley, em Londres. As equipes empataram por 2 a 2 e o time da Bélgica garantiu a classificação às oitavas da Liga Europa graças ao 1 a 0 conquistado no jogo de ida.

Na primeira etapa, os Spurs começaram melhores na partida, criando oportunidades e levando mais perigo, e foram recompensados com o gol. No entanto, após os belgas empatarem placar em 1 a 1, o time da casa se desestabilizou e até perdeu a cabeça, o que culminou na expulsão de Delle Ali após seu segundo cartão amarelo.

O gol do time da casa saiu logo aos dez minutos. Eriksen recebeu passe longo de Dier, carregou a bola, passou pelos defensores e completou, fazendo 1 a 0.

Aos 20, o Gent freou a animação dos londrinos. Após cobrança de escanteio da esquerda, Mitrovic desviou e Harry Kane, na tentativa de tirar a bola, acabou marcando contra e deixando tudo igual. Aos 40, Dele Alli acabou expulso.

No segundo tempo, o Tottenham continuou pressionando e tomando conta do campo. O Gent fez de tudo para se defender, tentando fechar os espaços e desacelerando o jogo.

Porém, a insistência dos londrinos deu certo. Aos 26, Walker criou bela jogada e passou para Eriksen, que só ajeitou para Wanyama virar o jogo. Aos 37, o time da Bélgica acabou com o sonho dos ingleses. Perbet, que tinha acabado de entrar, aproveitou falha da defesa adversária e garantiu a classificação de sua equipe.

O próximo desafio do Tottenham será no domingo, frente ao Stoke City, pelo Campeonato Inglês. O jogo será às 10h30. Já o Gent pega o Mouscron-Péruwelz pelo Campeonato Belga, no mesmo dia, às 16h.

