Comissão da Seleção inicia série de observações de jogadores na Europa

De olho

A comissão técnica da Seleção Brasileira vai iniciar nesta semana mais uma bateria de observações de jogadores em solo europeu. O técnico Tite, o coordenador Edu Gaspar e outros membros do staff da Seleção vão se espalhar pelo Velho Continente para verificar de perto as condições físicas e técnicas dos convocáveis, já pensando nos próximos compromissos pelas Eliminatórias.

Tite e Edu, por exemplo, já estarão em Paris para o duelo entre Paris Saint-Germain e Barcelona, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O auxiliar Cleber Xavier e o preparador físico Fábio Mahseredjian irão acompanhar os "chineses" e jogadores que estão voltando à forma física, como Daniel Alves, que teve lesão grave recentemente.



Leia mais:

Quem são os 20 jogadores mais bem pagos do futebol mundial

Thiago Silva destaca a qualidade do Barcelona e diz: "Rezar a Deus"



Taffarel está em Portugal, de olho no goleiro Ederson, do Benfica. Mas vai passar pela Espanha, onde está Diego Alves, do Valencia.

O Centro de Pesquisa e Análise (CPA) da CBF vai ainda observar partidas em solo brasileiro, tanto pelo Paulistão quanto pelo Carioca.

Lista de observações

Tite e Edu Gaspar

14/02 - PSG x Barcelona (Thiago Silva, Marquinhos, Lucas, Neymar e Rafinha)

15/02 - Bayern de Munique x Arsenal (Douglas Costa, Gabriel Paulista)

16/02 - Celta de Vigo x Shakhtar Donetsk (Taison, Fred)

18/02 - Hertha Berlim x Bayern de Munique (Douglas Costa, Gabriel Paulista)

19/02 - Roma x Palermo (Alisson, Juan Jesus)

22/02 - Sevilla x Leicester (Mariano, Ganso)

Cleber e Fábio Mahseredjian

14 e 15/02 - Treino Juventus (Daniel Alves, Alex Sandro, Neto)

16/02 - Anderlecht x Zenit (Giuliano)

17/02 - Treino Real Madrid (Marcelo)

18/02 - Real Madrid x Espanyol (Marcelo)

19 e 20/02 - Treinamentos do zagueiro Gil (Cádiz-ESP)

21 e 22/02 - Treinamentos do meiocampista R.Augusto (Marbela-ESP)

Sylvinho

04/02 - Porto x Sporting (Felipe, Alex Telles)

14/02 - Benfica x Borussia Dortmund (Ederson, Jonas)

17/02 - Juventus x Palermo (Daniel Alves, Alex Sandro, Neto)

22/02 - Porto x Juventus (Felipe, Alex Telles, Daniel Alves, Alex Sandro, Neto)

26/02 - Inter de Milão x Roma (Miranda, Gabigol, Alisson, Juan Jesus)

Taffarel

14/02 - Benfica x Borussia Dortmund (Ederson)

16/02 - Treino Valencia (Diego Alves)

16/02 - Villareal x Roma (Ederson)

19/02 - Valencia x A.Bilbao (Diego Alves)

CPA

21/02 - São Paulo x São Bento

22/02 - Corinthians x Palmeiras

25/02 - Santos x Botafogo (SP)

25/02 - Semifinais da Taça Guanabara

* LANCEPRESS