Como estão os principais estaduais do futebol brasileiro

Xuxa, do pequeno Mirassol, é o artilheiro do Campeonato Paulista Foto: Mirassol / Divulgação / Divulgação

Enquanto o Gauchão já teve cinco rodadas e terá o clássico Gre-Nal no próximo sábado, outros estaduais pelo Brasil também estão movimentados. Zero Hora faz um balanço dos torneios — com melhores campanhas, artilheiros e um resumo de cada campeonato.

Paulista

No Campeonato Paulista, são quatro grupos de quatro times. Na primeira fase, as equipes enfrentam os 12 rivais dos outros grupos. Dois de cada grupo se classificam para as quartas de final.

A melhor campanha é do Corinthians, que tem cinco vitórias e uma derrota. O Ituano também está na zona de classificação do Grupo A. Os outros times na linha de classificação no momento são São Paulo, Linense (Grupo B); Palmeiras, Novorizontino (Grupo C); Mirassol e Ponte Preta (Grupo D).

Apesar de ter perdido para o Corinthians no sábado, o Mirassol é a grande surpresa. O time tem quatro vitórias, um empate e uma derrota. A boa fase do time de pouca expressão deixa o Santos fora da zona de classificação no Grupo D. O destaque do Mirassol é Xuxa, meia que tem cinco gols e é o artilheiro do campeonato.

Melhor campanha: Corinthians (83,3% de aproveitamento)

Melhor ataque: São Paulo (17 gols)

Melhor defesa: Palmeiras (3 gols)

Artilheiro: Xuxa, Mirassol (5 gols)

Carioca

O regulamento do Carioca é um tanto quanto estranho. Há a tradicional divisão em turnos (Taça Guanabara e Taça Rio). Mas, neste ano, haverá semifinais e final do campeonato. Mesmo que um time ganhe os dois turnos, ele terá que disputar as eliminatórias contra os outros três times de melhor campanha nas fases de grupo.

O campeonato já está na final da Taça Guanabara. No domingo, Flamengo e Fluminense decidirão o primeiro turno. O vencedor já se garante na semifinal do carioca. Mas, por terem tido boas campanhas na fase de grupos, é provável que os dois estejam na etapa decisiva — os dois venceram todos os cinco jogos na primeira fase. Nas semifinais da Taça Guanabara, o Flamengo venceu o Vasco, enquanto o Fluminense se utilizou da vantagem do empate para passar pelo Madureira depois de um 0 a 0.

Melhor campanha: Flamengo (100% de aproveitamento)

Melhor ataque: Flamengo (18 gols)

Melhor defesa: Fluminense (0 gol)

Artilheiro: Max, Cabofriense (8 gols)

Mineiro

O Campeonato Mineiro tem 12 times. Todos jogam contra todos na primeira fase, e quatro passam para as semifinais. Por enquanto, o Atlético-MG domina o campeonato, com cinco vitórias em cinco jogos — destaque para o centroavante Fred, autor de sete gols. Cruzeiro, Uberlândia e URT completam a zona de classificação, enquanto Tricordiano e América-TO estão na zona de rebaixamento.

Melhor campanha: Atlético-MG (100% de aproveitamento)

Melhor ataque: Atlético-MG (14 gols)

Melhor defesa: Atlético-MG e Cruzeiro (3 gols)

Artilheiro: Fred, Atlético-MG (7 gols)

Paranaense

O Campeonato Paranaense tem uma fórmula exatamente igual à do Gauchão. Doze times jogam a primeira fase — todos enfrentam todos, e os oito melhores vão para as quartas de final. O Paraná lidera até agora, com quatro vitórias e uma derrota em cinco jogos. O Coritiba está em sexto, enquanto o Atlético-PR ocupa apenas o nono lugar, fora da zona de classificação — que é composta atualmente por Paraná, Cianorte, Prudentópolis, Toledo, Londrina, Coritiba, Cascavel e Rio Branco. Atlético-PR e PSTC estão na zona neutra, enquanto Foz do Iguaçu e J. Malucelli estão na zona de rebaixamento.

Melhor campanha: Paraná (80% de aproveitamento)

Melhor ataque: Paraná (9 gols)

Melhor defesa: Paraná (1 gol)

Artilheiro: Getterson, J. Malucelli (3 gols)

Catarinense

O Campeonato Catarinense é dividido em dois turnos, disputados no sistema de pontos corridos. Os 10 times jogam entre si. No fim, os campeões dos dois turnos fazem a final em jogos de ida e volta. Se o mesmo time ganhar os dois turnos, é declarado campeão sem a necessidade da decisão. Até agora, foram disputadas oito das nove rodadas do primeiro turno. O Avaí, com 20 pontos, já garantiu o título e a vaga na final. A última rodada do primeiro turno é neste final de semana, e o segundo começa em 12 de março.

Melhor campanha: Avaí (83,3% de aproveitamento)

Melhor ataque: Criciúma (15 gols)

Melhor defesa: Avaí (2 gols)

Artilheiro: Denilson, Avaí (5 gols)

Baiano

O Campeonato Baiano é disputado por 11 times. Quatro avançam para as semifinais. Por enquanto, Vitória, Bahia, Fluminense de Feira e Vitória da Conquista estão na zona de classificação, enquanto Flamengo de Guanambi e Galícia estão na zona de rebaixamento. O Vitória tem 100% de aproveitamento, com quatro vitórias em quatro jogos. O Bahia tem um jogo a mais, com três vitórias e duas derrotas.

Melhor campanha: Vitória (100% de aproveitamento)

Melhor ataque: Vitória e Bahia (11 gols)

Melhor defesa: Vitória e Bahia (2 gols)

Artilheiro: Kieza, Vitória (4 gols)

Pernambucano

O Campeonato Pernambucano teve uma primeira fase sem Sport, Náutico e Santa Cruz. Salgueiro, Flamengo de Arcoverde e Central lideraram seus grupos e foram para o hexagonal do título junto aos grandes. Agora, os seis times se enfrentam em turno e returno. Os quatro melhores vão para as semifinais. Já foram disputadas quatro rodadas — Salgueiro, Sport, Náutico e Santa Cruz estão na zona de classificação.

Os outros seis times eliminados na primeira fase — Vitória-PE, Afogados, Serra Talhada, América-PE, Flamengo de Arcoverde e Atlético-PE — disputam o hexagonal da permanência. Os dois últimos serão rebaixados.

Melhor campanha: Salgueiro (83,3% no hexagonal do título)

Melhor ataque: Salgueiro e Santa Cruz (6 gols no hexagonal do título)

Melhor defesa: Salgueiro e Sport (1 gol no hexagonal do título)

Artilheiro: Caxito, Afogados (8 gols)

Goiano

O Campeonato Goiano tem 10 times divididos em dois grupos. Na primeira fase, os times jogam duas vezes contra os adversários do outro grupo e uma vez contra os adversários do próprio grupo. Classificam-se para as semifinais o campeão de cada grupo e os dois outros times de melhor campanha, independentemente da chave. Os dois times de pior campanha, independentemente da chave, são rebaixados. Por enquanto, os classificados são Vila Nova, Aparecidense, Goiás e Atlético-GO. Anápolis e Itumbiara estão na zona de rebaixamento.

Melhor campanha: Vila Nova (66,7% de aproveitamento)

Melhor ataque: Aparecidense (11 gols)

Melhor defesa: Vila Nova, Iporá e Atlético-GO (5 gols)

Artilheiro: Léo Gamalho, Goiás (7 gols)

