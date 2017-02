Contratos do Maracanã devem ser mantidos por grupo vencedor da concessão

Obrigações

Os contratos que o Maracanã mantêm atualmente com dezenas de fornecedores de serviços como segurança, alimentação e limpeza deverão ser mantidos com a venda da concessão do estádio. Estão na disputa o grupo francês Lagardère e a inglesa GL Events. Caso opte por outra prestadora de serviço, a vencedora da disputa terá que arcar com a rescisão.

Dona dos serviços de alimentação até 2018 e com direito de prorrogar o acordo por mais cinco anos, a Team Food protocolou ação na Justiça, no mês passado, pedindo indenização de R$ 4 milhões à concessionária liderada pela Odebrecht caso perca o contrato.

A responsabilidade pelo pagamento, entretanto, deve ficar com a empresa que ficará com a gestão do Maracanã caso ela opte por rescindir o acordo.