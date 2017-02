Coritiba demite Carpegiani e já tem favoritos em lista de substitutos

Mudança

No início da noite desta segunda-feira, o Coritiba anunciou a demissão do técnico Paulo César Carpegiani. O treinador não resistiu a pressão, que cresceu com a eliminação da Copa do Brasil, em casa, para o ASA-AL, semana passada.



Nos próximos dias a direção deve anunciar o substituto. Nomes como Jorginho, Marcelo Oliveira e Levir Culpi, que estão livres no mercado, são os favoritos dentro do clube. Marcelo, que deixou o Atlético-MG no fim de 2016, ganhou projeção nacional no Coxa, com dois vices da Copa do Brasil em 2011 e 2012.



O técnico deixa o Coritiba após reabilitar a equipe no Brasileirão, afastando o time paranaense da zona de rebaixamento. No Couto Pereira desde agosto de 2016, Carpegiani dirigiu o time 32 vezes e obteve 11 vitórias, dez empates e 11 derrotas, com aproveitamento de 44,8%.



