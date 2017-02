Cotado no Inter, Pottker marca duas vezes no Paulistão

Artilheiro

A Ponte Preta venceu o Botafogo-SP por 2 a 1, de virada, na noite desta quarta-feira, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O atacante William Pottker, que pode reforçar o Inter, marcou os dois gols da Macaca no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.



O Botafogo-SP abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo, em linda cobrança de falta de Rafael Bastos. Na etapa final, porém, Pottker decidiu para a Ponte. Aos 22, ele chutou duas vezes e marcou apenas na terceira tentativa. Aos 29, o atacante teve menos trabalho: marcou em cobrança de pênalti - Lins havia sido derrubado por Filipe.

— Fizemos um jogo atípico contra o São Paulo (5 a 2 para o Tricolor). Nada mais merecido do que uma vitória. O professor Felipe (Moreira) faz um grande trabalho. Tivemos uma derrota, mas é um grande treinador. Temos um jogo difícil contra o Red Bull pela frente — afirmou Pottker, na saída de campo.



O jogo desta quarta-feira ainda teve um susto nos minutos finais. Aos 39, Samuel Santos chocou a cabeça com Yago e teve de sair de ambulância do Estádio Santa Cruz. O jogador ainda queria voltar para a partida, mas os companheiros de equipe e os médicos diziam que ele não podia. O capitão do Botafogo-SP, então, aceitou a deixar o gramado. A jogo ficou paralisado por 20 minutos.



*LANCEPRESS