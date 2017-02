Cris Cyborg diz que luta com Ronda Rousey "nunca vai acontecer"

Sem chance

Uma luta entre Cris Cyborg e Ronda Rousey já foi o grande sonho dos fãs do MMA feminino. Mas a expectativa se reduziu com as duas derrotas consecutivas da americana para Holly Holm e Amanda Nunes. Para Cyborg, a luta contra Ronda nunca vai acontecer.

— Acho que uma luta minha contra ela seria a maior luta de todos os tempos. Mas, depois que ela perdeu duas seguidas... Eu realmente sempre soube que ela não iria conseguir me acertar. Simplesmente sabia. E esse combate nunca vai acontecer nem nunca aconteceu antes porque ela também sabia que isso iria acontecer. O que a Amanda Nunes fez, eu iria fazer pior. Todo mundo sabe disso e, por isso, essa luta nunca vai acontecer — garantiu Cyborg, em entrevista ao programa The MMA Hour.

Apesar de garantir que venceria Rousey, a brasileira fez elogios à importância da americana para o esporte:

— Ela fez muitas coisas boas e abriu portas para as meninas no MMA. Meu treinador disse que poderia ajudar no treino porque essa luta nunca vai acontecer. E isso não me deixa triste. Acho que, quando você perde um combate, não significa que é o fim do mundo. Você pode continuar treinando e tentar voltar melhor. Mas ela realmente não precisa disso. Ganhou muito dinheiro e pode fazer outras coisas pelo esporte fora do cage.

Um dos grandes empecilhos para uma luta entre as duas era a categoria de peso. Enquanto Ronda foi campeã no peso galo, Cyborg costuma lutar entre os penas — e chegou a fazer duas lutas em peso intermediário no UFC, mas teve grande dificuldade no corte de peso.

Recentemente, o UFC criou a categoria dos penas. Germaine de Randamie venceu Holly Holm e ficou com o cinturão. A tendência é que Cyborg seja a próxima desafiante.