Cristovão garante que eliminação na Taça Guanabara não atrapalhará o Vasco na Copa do Brasil

Outra chave

Em um período de cinco dias, o Vasco de Cristovão Borges encara as maiores complicações neste 2017 até agora em termos de decisão. No sábado, o desfecho não foi positivo, com a eliminação na Taça Guanabara após ter sido derrotado pelo Flamengo em Volta Redonda. Na quarta-feira, a equipe tem pela frente nova decisão, desta vez pela Copa do Brasil. Os vascaínos vão até Goiânia encarar o Vila Nova pela segunda fase da competição.

Quem vencer o confronto no Serra Dourada se classifica para a terceira fase da Copa do Brasil. Caso a partida termine empatada, a vaga será definida em disputa de penalidades. O técnico Cristovão Borges garantiu, em entrevista coletiva após a derrota no Clássico dos Milhões, que o Vasco vai trabalhar e que a saída precoce no primeiro turno do Campeonato Carioca não atrapalhará no planejamento.

Leia mais:

Ainda vinculado ao Inter, Réver passa por boa fase no Flamengo

Tite acredita no sucesso de Ganso na Europa: "É questão de tempo"

Com gols de brasileiros, PSG goleia o Olympique de Marselha

— Claro que estamos todos chateados com a eliminação na Taça Guanabara. A gente não fica bem com derrota. É ruim e difícil assimilar em qualquer circunstância, ainda mais em um clássico como é com o Flamengo. O Vasco vai ter que trabalhar, e isso não vai atrapalhar na partida decisiva de quarta-feira pela Copa do Brasil — afirmou o treinador.

Outra eliminação em um curto espaço de tempo pode prejudicar até uma sequência do técnico Cristovão Borges no cargo no Vasco nesta temporada. Os jogadores vascaínos voltam a treinar em São Januário na manhã desta segunda-feira, seguindo a preparação para a temporada.