Cruzeiro vence o Montes Claros pelo Sul-Americano de vôlei

Clássico mineiro

O Sada Cruzeiro levou a melhor no confronto verde e amarelo do Sul-Americano masculino de clubes. Nesta quarta-feira, a equipe celeste superou o Montes Claros Vôlei (MG) por 3 sets a 0 (parciais de 25/21, 25/23 e 25/15), no ginásio Tancredo Neves, em Montes Claros. A partida foi válida pelo grupo A da competição.

Leia mais:

Bento Vôlei vence o Juiz de Fora por 3 sets a 0 e segue vivo na briga pela classificação aos playoffs

No tiebreak, Canoas vence o Maringá em casa pela Superliga

Sesi-SP e Campinas fazem confronto direto pela Superliga



O time cruzeirense voltará à quadra nesta quinta-feira, ás 18h30, contra o Bohemios, do Uruguai.



O líbero Serginho, do Sada Cruzeiro, ressaltou a importância da vitória contra o rival brasileiro.



– Nossa intenção é classificar em primeiro lugar do grupo e a vitória de hoje foi muito importante para esse objetivo. Agora teremos a oportunidade de rodar o time contra um adversário mais fraco e começar a pensar na semifinal. Já colocamos o pé na próxima fase e vamos esperar o adversário que vier. Independente de qual for, virá de uma escola diferente da nossa, com um volume defensivo muito grande e menos força. É distante do que estamos habituados, então vamos estudar bastante e fazer o nosso melhor para seguir na luta pelo título – disse Serginho.



No Sul-Americano masculino de clubes, as sete equipes estão divididas em dois grupos. No grupo A estão Sada Cruzeiro (MG), Montes Claros Vôlei (MG) e Bohemios, do Uruguai. O grupo B é formado por Bolívar e UPCN, da Argentina, e o Unilever, do Peru. Os times se enfrentarão dentro de seus respectivos grupos e as duas melhores equipes se classificarão às semifinais.



O campeão do Sul-Americano de clubes garantirá uma vaga no Mundial de clubes que será realizado, em dezembro, na Polônia. O Sada Cruzeiro já venceu o Sul-Americano de clubes três vezes enquanto o Montes Claros Vôlei lutará pelo primeiro título da competição.



Leia outras notícias de vôlei

*ZHESPORTES