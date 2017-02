Cueva pede e ganhará prêmio do São Paulo se for craque do Brasileiro

Bicho gordo

O novo contrato do meia Cueva com o São Paulo, estendido até 2021 (o anterior acabava em junho de 2020), oferece um prêmio caso o peruano seja eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Essa cláusula foi um pedido do próprio jogador, e recebida com empolgação pelo presidente Carlos Augusto de Barros e Silva.

- Daremos um aumento, tudo. E ele é tão extraordinariamente ciente e auto confiante que quis e obteve de nossa parte, aqui entusiasticamente, um prêmio se ele for o craque do Brasileirão. Se for o craque, é porque o São Paulo terá ido longe - afirmou Leco, durante evento do lançamento de sua candidatura à reeleição, na noite desta quarta-feira.

Leco, no entanto, não quis dizer qual será o prêmio que o peruano receberá caso atinja a meta pessoal.

- Não posso dizer, isso diz respeito às nossas finanças (risos) - disse o dirigente.

Cueva tem 25 anos, é o camisa 10 do São Paulo, da seleção do Peru, e considerado pelo técnico Rogério Ceni o jogador essencial de seu time. Foi contratado por cerca de R$ 8,8 milhões no ano passado, do Toluca (MEX). Na época, a contratação do meia gerou a queda do diretor de futebol Luiz Cunha. Ele se colocou contrário à compra, porque na época o clube negociava aquisição do zagueiro Maicon junto ao Porto (POR). A diretoria acabou comprando os dois.

* ZHESPORTES