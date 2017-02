Daniel Alves, sobre saída do Barcelona: "Foram muito falsos"

Europa

Hoje na Juventus, Daniel Alves construiu uma belíssima história no Barcelona, onde atuou por oito anos, conquistando diversos títulos relevantes. O que poucas pessoas sabiam, no entanto, é que o lateral-direito guarda mágoas da atual diretoria catalã.

Em entrevista ao jornal espanhol "ABC", Daniel deu detalhes de sua saída, que se deu sem custos, em junho do ano passado, pegando dirigentes do Barcelona de surpresa.

- Eu gosto que me queiram, e se não me querem, me vou. Sair gratuitamente do Barcelona foi um tapa com classe. Durante minhas três últimas temporadas, sempre escutava que Alves sairia, mas os diretores nunca me diziam nada na cara. Foram muito falsos e desagradecidos. Não tiveram respeito comigo. Só me ofereceram a renovação quando a Fifa os puniu. Então, foi quando eu entrei em jogo e assinei uma renovação com cláusula livre. Os que hoje dirigem o Barcelona não têm ideia de como tratar seus jogadores - revelou.

- O Real Madrid de Mourinho não sabia perder. Jogava sujo - comentou Daniel Alves, que ainda pôs na conta da imprensa um desentendimento com Cristiano Ronaldo, há cerca de dois anos:

- Se as pessoas soubessem o quanto respeito Cristiano Ronaldo... Repito para que fique claro. Respeito muito Cristiano Ronaldo, pai de Cristiano Junior, filho de Dolores e José, que Deus o tenha em sua glória. Todo mundo que fala de Cristiano me diz que é um profissional gigante. Logo, CR7 é diferente, era meu rival e tinha que competir com ele. Quando disse que ele queria ser muito protagonista, e quando ganha se destaca, mas quando perde é por você, disse de um modo muito respeitoso. E penso o mesmo de Messi ou Neymar. Mas não tem nada de danoso na minha reflexão. O que acontece é que a imprensa vendeu de outro modo, dizendo que eu havia falado mal dele. E Ronaldo acreditou, por isso não me cumprimentou na Bola de Ouro de 2015. Eu não preciso falar de ninguém para sair nos jornais, não tenho nenhum ego. Foi manipulado pela imprensa.

CONFIRA OUTROS TRECHOS

FAMA

O futebol é muito hipócrita, por isso estou decepcionado. A fama é uma m... Eu quando era pequeno treinava minha assinatura porque sonhava ser famoso, ser importante e dar autógrafos. Mas essa era a mentalidade própria da inocência de uma criança. Realmente, não tinha ideia do que significava. Agora que sou famoso, me dei conta que as pessoas famosas são mal vistas. O futebol traz vaidade, hipocrisia e falsas amizades.

PAIXÃO PELA MÚSICA

Eu amo a música, e meu hobby é o futebol. Estou convencido que em outra vida fui cantor. Quando pequeno, já tinha um grupo e montávamos nós mesmos os instrumentos. Meu pai trabalhava em um clube que contratava bandas de música. Tenho um irmão cantor e uma produtora no Brasil. Componho e ajudo a grupos que começam, para que os conheçam. Quando deixar o futebol, entrarei completamente na música. É minha grande paixão..