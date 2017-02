Definida tabela da Série C

Calendário





A CBF divulgou ontem a tabela de jogos da Série C. O Ypiranga, único representante do Rio Grande do Sul na competição, estreia com o Joinville em Erechim e, na sequência, vai Juiz de Fora, em Minas Gerais, enfrentar o Tupi. Confira abaixo as 18 rodadas:

Os jogos

1ª RODADA — 13/5 (sáb) ou 14/5 (dom)

YpirangaxJoinville

2ª RODADA — 20/5 (sáb) ou 21/5 (dom)

Tupi-MGxYpiranga

3ª RODADA — 27/5 (sáb) ou 28/5 (dom)

BragantinoxYpiranga

4ª RODADA — 3/6 (sáb) ou 4/6 (dom)

YpirangaxMacaé

5ª RODADA — 10/6 (sáb) ou 11/6 (dom)

YpirangaxMogi Mirim

6ª RODADA — 17/6 (sáb) ou 18/6 (dom)

Volta RedondaxYpiranga

7ª RODADA — 24/6 (sáb) ou 25/6 (dom)

YpirangaxTombense

8ª RODADA — 1/7 (sáb) ou 2/7 (dom)

São BentoxYpiranga

9ª RODADA — 8/7 (sáb) ou 9/7 (dom)

YpirangaxBotafogo-SP

10ª RODADA — 15/7 (sáb) ou 16/7 (dom)

JoinvillexYpiranga

11ª RODADA — 22/7 (sáb) ou 23/7 (dom)

YpirangaxTupi-MG

12ª RODADA — 29/7 (sáb) ou 30/7 (dom)

YírangaxBragantino

13ª RODADA — 5/8 (sáb) ou 6/8 (dom)

MacaéxYpiranga

14ª RODADA — 12/8 (sáb) ou 13/8 (dom)

Mogi MirimxYpiranga

15ª RODADA — 19/8 (sáb) ou 20/8 (dom)

YpirangaxVolta Redonda

16ª RODADA — 26/8 (sáb) ou 27/8 (dom)

TombensexYpiranga

17ª RODADA — 2/9 (sáb) ou 3/9 (dom)

YpirangaxSão Bento

18ª RODADA — 10/9 (dom)

Botafogo-SPxYpiranga

*A tabela não corresponde a programação definitiva dos jogos quanto a dias e horários, informando apenas os jogos de cada rodada, com suas datas-base.