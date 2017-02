Demian Maia enfrentará Jorge Masvidal em abril

Passo importante

O brasileiro Demian Maia tem seis vitórias consecutivas entre os meio-médios, mas precisará buscar a sétima para ter a chance de disputar o cinturão. O UFC planeja uma luta do paulista contra o americano Jorge Masvidal no evento principal do UFC Fight Night 108, dia 22 de abril, em Nashville, nos Estados Unidos.

A ideia do Ultimate é fazer com que o vencedor da luta ganhe a disputa de cinturão. Neste sábado, no UFC 209, Tyron Woodley defende o título na revanche com Stephen Thompson — a primeira luta entre os dois terminou empatada, e Woodley reteve o cinturão.

Demian Maia já disputou o cinturão dos médios em abril de 2010, mas foi derrotado por Anderson Silva. Nos meio-médios desde 2012, tem nove vitórias e duas derrotas na categoria — incluindo vitórias consecutivas sobre Alexander Yakovlev, Ryan LaFlare, Neil Magny, Gunnar Nelson, Matt Brown e Carlos Condit.



Jorge Masvidal tem 32 vitórias e 11 derrotas na carreira. Depois de uma longa passagem pelo peso leve, voltou aos meio-médios em 2015. Desde então, tem quatro vitórias e duas derrotas. Ele vem de vitórias seguidas sobre Ross Pearson, Jake Ellenberger e Donald Cerrone.