Depois de discussão, Allegri tira Bonucci de jogo contra Porto

Bonucci participou do treino da Juve em Turim nesta terça-feira, véspera do confronto contra o Porto pela Champions Foto: Marco BERTORELLO / AFP

O treinador da Juventus Massimiliano Allegri declarou, nesta terça-feira, que o zagueiro Leonardo Bonucci vai acompanhar o jogo contra o Porto, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, das tribunas.

— Bonucci vai ficar na tribuna amanhã. É uma decisão justificada, por respeito ao time, aos torcedores e ao clube. Assunto encerrado – declarou Allegri na coletiva que antecede a partida.

A partida está programada para as 16h45min desta quarta-feira, no Estádio do Dragão



— É uma decisão minha e eu comuniquei o clube. Bonucci entendeu porque é um rapaz inteligente e é importante para a Juve — acrescentou.

Bonucci é o melhor zagueiro o titular absoluto do time de Turim. Mas, depois da discussão com Allegri na vitória contra o Palermo, na sexta-feira, o defensor foi multado e agora afastado da partida.

