Depois de perder posição, Denis pode deixar o São Paulo

Insatisfação

O goleiro Denis estaria muito aborrecido com Rogério Ceni e chateado por ter perdido a posição para Sidão, contratado a pedido do treinador, mesmo o titular tendo falhado em dois jogos e ter sofrido uma sequência de gols no início de temporada.

Denis não foi sequer relacionado para a partida desta terça-feira, quando o Tricolor paulista bateu o São Bento por 3 a 2, e deixou o banco de reservas para Renan Ribeiro.

Circulando pelo Morumbi, o goleiro dizia que estava tudo bem, que gosta de Ceni e respeita suas decisões e que, portanto, aceita a situação. Teria afirmado ainda que o técnico teria prometido que ganhará novas oportunidades na atual temporada. Mas, com um influente dirigente, a conversa foi outra. Teria dito que está magoado e inconformado com o que se passa e, a continuar assim, quer procurar novos ares para o Brasileirão.

Ano passado, com a aposentadoria de Ceni como goleiro, Denis foi titular, mas acabou muito criticado por boa parte da torcida e da direção são-paulina. Ceni chegou e, de cara, pediu Sidão.

Apesar de Denis ter falhado várias vezes em 2016 e em alguns momentos demorado para assumir os erros, é considerado um jogador de boa personalidade no Morumbi.