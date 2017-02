Desfalcado, Botafogo encara jogo decisivo na Libertadores

Decisão no Chaco





Foto: Charles Guerra / Agencia RBS





O Botafogo chegou ao Paraguai para o jogo de volta contra o Olimpia, nesta quarta-feira, sem contar com jogadores importantes, como o argentino Walter Montillo.

Além do habilidoso meia, afastado por uma lesão na panturrilha direita, o alvinegro também vai jogar sem o lateral direito Jonas, suspenso. O goleiro Gatito Fernández e o meia Bruno Silva também são dúvidas para o confronto.

O time de Jair Ventura deposita as fichas no artilheiro Rodrigo Pimpão, que fez o golaço de bicicleta que garantiu a vitória no estádio Nilton Santos, e no meia Camilo, habitual maestro do time. Se fizer um gol, o Fogão obrigará o Olimpia a vencer por dois gols de diferença.

Mas o time da casa vai ter a seu favor o estádio Defensores del Chaco, que vai estar lotado à espera de uma exibição que lembre os melhores momentos da equipe. O treinador uruguaio Pablo Repetto assumiu o time nesta temporada e está contestado. A classificação para a fase de grupos daria tranquilidade para o treinador, que acredita na vitória contra os cariocas.

– Esperamos conseguir reverter o resultado e dar uma alegria para os torcedores e para todos do Olimpia – afirmou Repetto no Twitter.

Caso avance de fase, o Botafogo vai entrar no complicado grupo 1, com o atual campeão da Libertadores Atlético Nacional, da Colômbia, o Barcelona de Guayaquil e o Estudiantes argentino.