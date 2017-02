Destaque do Italiano, atacante do Torino está na mira do Bayern 

Centroavante

Um dos principais nomes do futebol italiano nesta temporada, o atacante Andrea Belotti, do Torino e também da seleção italiana, pode não continuar no Calcio na próxima temporada. Segundo o "La Stampa", o jogador está na mira do Bayern de Munique.



Com apenas 23 anos, Belotti vem se destacando no Torino, que ocupa a modesta nona colocação no Campeonato Italiano. No entanto, ele está em terceiro na tabela de artilheiros após marcar 17 até o momento, um a menos que Dzeko, da Roma, e Higuaín, da Juventus.

Apesar de não divulgar valores de uma possível transferência, o veículo italiano afirma que as cifras serão altas para tirar Belotti, de apenas 23 anos, do Torino. Além do Bayern de Munique, times como Juventus, Arsenal e Real Madrid também estão de olho no atacante.



* Lancepress