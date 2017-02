Di María e Cavani têm noite inspirada, e PSG vence Bordeaux

Francês

Mesmo com a cabeça na partida contra o Barcelona, pela Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain jogou muito bem nesta sexta-feira. Contando com a ajuda de Edinson Cavani e Angel Di María, a equipe venceu o Bordeaux por 3 a 0 fora de casa. Com esse resultado, o PSG empatou em pontos com o Monaco no Campeonato Francês – que ainda joga pela rodada neste sábado.

Os parisienses precisaram de apenas cinco minutos para abrir o placar. Marquinhos fez lançamento para Di María, a defesa cortou para a entrada da área e Cavani acertou belo chute de primeira. O uruguaio marcou em seus últimos seis jogos com a camisa do clube de Paris. Ainda no primeiro tempo, aos 40min, Verratti tabelou com Lucas Moura e fez belo lançamento para Di María, que entrou livre na área, cara a cara com o goleiro, e tocou por cima de Carrasso para anotar o segundo.

Logo no início da segunda etapa, aos 2min, Cavani recebeu livre cruzamento de Di Maria da esquerda e chutou de primeira, fazendo mais um bonito gol fora de casa e fechando o placar. Na próxima rodada, o Paris Saint-Germain encara o Toulouse, domingo, dia 19, às 17h, no Parc des Princes. Já o Bordeaux enfrenta o Guingamp, no mesmo dia, às 11h.

