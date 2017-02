Diretor da Wada admite evidências insuficientes em relatório

Doping

Em carta aberta, Christophe de Keeper, diretor-geral do Comitê Olímpico Internacional (COI), afirmou que a Agência Mundial Antidoping (Wada) admitiu que evidências contra muitos atletas russos podem ser insuficientes para a suspensão. Nesta semana, a Associação de Federações Internacionais de Esportes de Inverno se reuniu com a diretoria da Wada a fim de discutir o relatório elaborado pelo professor Richard McLaren. Foi neste encontro, segundo Keeper, que a entidade assumiu a falta de evidências mais conclusivas.

– No encontro recente organizado pela Wada em Lausanne para "fornecer assistência para as Federações Internacionais sobre como analisar e interpretar as evidências', foi admitido pela Wada que, em muitos casos, a evidência dada pode não ser suficiente para levar a casos de sucesso. As Federações foram orientadas pela Wada para entrarem em contato direto com a equipe do relatório McLaren para tentar obter mais informações – disse Christophe.



Segundo o dirigente, a Wada também esclareceu que as traduções feitas pelo relatório não eram adequadas e estavam buscando interpretações oficiais para alguns textos. O documento afirma que exitem evidências de que mais de mil atletas russos (de verão e inverno) estavam envolvidos com doping.



Até o momento, 28 foram punidos por envolvimento com o esquema de doping do país durante Sochi-2014. O COI não tem uma data limite para analisar os casos, mas Keeper alega que a entidade deseja tentar resolver a questão o quanto antes.



– Por todas essas razões, o processo claramente tomará mais tempo, mas eu posso garantir a todos que estamos determinados em concluir esses casos o mais breve possível. Nós queremos proteger todos os atletas limpos e garantir um jogo limpo.



O diretor-geral também comenta que as Federações devem se preparar para enfrentar apelações de atletas punidos.



– É evidente, pelas apelações feitas contra algumas Federações sobre suspensões provisórias que a decisão do COI vai ter de enfrentar um forte desafio legal.

