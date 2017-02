Dois brasileiros conquistam vaga nas quartas de torneio juvenil de Porto Alegre

18 anos

Dois brasileiros avançaram nesta quinta-feira às quartas de final do 34º Campeonato Internacional Juvenil de Tênis de Porto Alegre, apresentado por Gerdau e Itaú.

Situados em lados opostos da chave masculina de simples, Gilbert Soares Klier Júnior e Matheus Pucinelli de Almeida mantêm viva também a esperança de uma final verde-amarela na categoria 18 anos — na qual as meninas do país já deram adeus à competição.



O primeiro a assegurar a vitória na partida válida pela terceira rodada, realizada no auge do calor da tarde desta quinta na quadra principal da Associação Leopoldina Juvenil, foi Gilbert Klier.

Em um jogo longo e desgastante, o tenista de Brasília precisou de força física e mental para virar o placar sobre o americano Danny Thomas, cabeça de chave número 12 do torneio, e vencer por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 7/6(2).

— Não comecei tão sólido, estava errando muito e, no primeiro set, ele sacou demais, não me deu chances. Mas, a partir do segundo set, decidi começar a bater com menos risco e o jogo foi andando, até que engatou — comentou um extenuado Klier após a longa disputa, durante a qual chegou a passar mal e solicitar atendimento médico devido ao forte calor.

No final da tarde, com a temperatura já bem mais amena, a condição climática adversa passou a ser o vento. Em um confronto verde-amarelo, Matheus Pucinelli conseguiu lidar melhor com a situação do que João Lucas Reis da Silva e avançou ao vencer por 2 sets a 0, 6/3 e 6/2.

— As condições estavam muito difíceis, ventava muito forte, o saibro saiu quase todo da quadra, que ficou bem rápida, tudo muito diferente do que vínhamos jogando a semana toda. Mas fiquei focado e acho que consegui me adaptar melhor — explicou Pucinelli, que disse estar confiante para a próxima partida.

O tenista preferiu segurar o otimismo em relação à possibilidade de uma final brasileira:

— É duro, mas quem sabe?

Nesta sexta-feira, a rodada começa às 10 horas com os jogos das semifinais dos 18 anos, masculinos e femininos, do Campeonato Internacional Juvenil de Porto Alegre. Gilbert Klier terá pela frente o argentino Juan Pablo Mazzuchi, enquanto Matheu Pucinelli jogará contra o norte-americano Trent Bryde, cabeça 8.

*ZHESPORTES