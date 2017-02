Dois jogos abrem o Gauchão de futebol americano neste fim de semana

NFL pampeana

Em junho de 2016, o Santa Maria Soldiers venceu o Juventude FA no Gigante Bowl, no Beira-Rio, e conquistou o título Foto: Jean Pimentel / Agencia RBS

Um esporte estranho para a cultura dos brasileiros e principalmente para os gaúchos teve uma grande evolução em 2016. A bola não é redonda, e seus praticantes usam muito mais as mãos do que os pés.

As armaduras que servem como proteções também têm nomes diferentes. As marcações no meio do gramado começaram a aparecer nas transmissões de TV em grandes estádios. Helmet, shoulder pad, jersey e a um pouco mais conhecida jarda.

No lugar do grito de gol, o touchdown, o field goal, o extra point e até o safety. No lugar da grande área, a endzone. A área técnica é a sideline, e quem grita à beira do gramado é o head coach.



O futebol americano nos pampas possui 12 times oficialmente reconhecidos pela Federação Gaúcha do esporte. Outros oito times se preparam sem a utilização dos equipamentos para futuramente ingressar no quadro dos grandes times.

O aumento mais veloz no número de times e praticantes pode ser constatado ao passar dos últimos três anos. Em 2014, o Gauchão se iniciou com quatro equipes e terminou com três após uma desistência. Em 2015, foram sete times. Em 2016, este número foi para 10. Para 2017, doze times vão participar, e o número de atletas federados passou da casa dos 200 para mais de mil. O número dobra se contadas as pessoas que são envolvidas direta e indiretamente com o esporte.

O gaúcho mais antigo, Porto Alegre Pumpkins, foi fundando em 31 de outubro de 2005, no dia das bruxas, data muito festejada no país da boal oval — por isso a referência à abóbora. Esse movimento abriu uma porta para a entrada de vários times, como o Santa Cruz Chacais, Santa Maria Soldiers, Porto Alegre Bulls, Ijuí Drones, Juventude FA, de Caxias do Sul, e os mais recentes Bento Gonçalves Snakes, São Leopoldo Mustangs, Venâncio Aires Bulldogs e Restinga Redskulls. Para este ano, Carlos Barbosa Ximangos e Porto Alegre Gorillas também jogarão o Estadual.

Os dirigentes se revezam muitas vezes em organizar a lista de mensalidades, fichas de inscrição, contatação de ônibus, uniformes e até mesmo dentro de campo para preencher lacunas do time. Os poucos que conseguem setorizar as funções se destacam permitindo que um técnico possa pensar e planejar somente sua função.

Atletas que não são famosos como os jogadores da dupla Gre-Nal, mas que se dedicam incansavelmente para manter o esporte avançando jarda após jarda.

Jeferson Mendes é o atual presidente da Federação Gaúcha e conquistou, em sua gestão, a disputa do Gigante Bowl. Colocou a final do gauchão dentro do Beira-Rio para 12.066 pessoas, no maior público do esporte em todo o Brasil no ano.

— Vamos fazer (em 2017) o maior Gauchão de todos os tempos com um nível técnico superior e mostrando a força do Sul no futebol americano — disse Mendes.

Atualmente, os times gaúchos participam de várias competições nos dois semestres. Entre os grandes, o Juventude foi o percursor na Superliga. Após um ano muito bom, o Santa Maria Soldiers foi até a semifinal da Liga Nacional e também garantiu vaga para a Primeira Divisão em 2017.

Dois jogos abrem o campeonato neste fim de semana. No sábado, o Santa Cruz Chacais recebe o Porto Alegre Gorillas, às 15h. No domingo, também às 15h, é a vez de Bento Gonçalves Snakes x Ximangos FA.