Dolgopolov chega, no Rio Open, à sétima vitória seguida

O ucraniano Alexandr Dolgopolov garantiu sua vaga nas quartas de final do Rio Open na noite desta quinta-feira ao superar o argentino Horacio Zeballos, em 2h15 de partida, com parciais de 7/6(4) 4/6 6/4. A vitória foi a sétima consecutiva do europeu no circuito.

Esta foi a primeira vitória do ucraniano contra o argentino em três jogos. Eles haviam se enfrentado em 2009 e 2016. Na próxima rodada, Dolgopolov terá pela frente o espanhol Pablo Carreno Busta.

Adversário do ucraniano, Carreno conquistou sua segunda vitória na carreira sobre o dominicano Victor Estrella Burgos, em 1h42 de partida, com parciais de 6/2 4/6 6/2.

