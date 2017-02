Dos grandes clubes, Cruzeiro e Flamengo são os únicos 100% neste começo de temporada

Quem para?

Nem Palmeiras (atual campeão brasileiro) nem Grêmio (atual campeão da Copa do Brasil). Apenas Flamengo e Cruzeiro seguem com 100% de aproveitamento até esta segunda quinzena do mês de fevereiro. São eles os destaques deste início de temporada no futebol nacional.

Leia mais:

Ibrahimovic se sente o "Indiana Jones do futebol"

Zidane relaciona Bale para jogo do Real contra Espanyol

Rio Open de tênis começa com Nishikori como atração principal



Tanto mineiros como cariocas somam seis vitórias em seis jogos disputados por eles até agora, incluindo campeonatos estaduais, Primeira Liga e Copa do Brasil. O levantamento leva em conta todos os 20 clubes da Série A do Brasileirão, além do Inter, que acabou rebaixado no ano passado.

O Grêmio soma duas vitórias (Ypiranga e Passo Fundo) e uma derrota (Caxias) no Gauchão, além do revés para o Flamengo pela Primeira Liga utilizando time reserva. Já o Inter venceu os dois jogos da Primeira Liga (Brasil-PEL e Fluminense) e também o da estreia na Copa do Brasil (Princesa do Solimões). O problema é que ainda não soma vitórias no Estadual: dois empates (Veranópolis e Caxias) e uma derrota (Novo Hamburgo).

Confira o levantamento (jogos oficiais):

Rio Grande do Sul

- Grêmio (2 vitórias e 2 derrotas)

- Inter (3 vitórias, 2 empates e 1 derrota)

São Paulo

- Santos (2 vitórias e 1 derrota)

- São Paulo (3 vitórias e 1 derrota)

- Palmeiras (2 vitórias e 1 derrota)

- Corinthians (3 vitórias e 1 derrota)

Rio de Janeiro

- Flamengo (6 vitórias)

- Fluminense (6 vitórias e 1 derrotas)

- Botafogo (3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas)

- Vasco (3 vitórias e 2 derrotas)

Minas Gerais

- Cruzeiro (6 vitórias)

- Atlético-MG (4 vitórias e 1 derrota)

Paraná

- Atlético-PR (1 vitória, 3 empates e 2 derrotas)

- Coritiba (2 vitórias, 2 empates e 1 derrota)Santa Catarina

- Avaí (5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas)

- Chapecoense (2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas)

Bahia

- Vitória (6 vitórias e 1 empate)

- Bahia (4 vitórias e 3 empates)

Pernambuco

- Sport Recife (5 vitórias e 2 empates)

Goiás

- Atlético-GO (2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas)

*RÁDIO GAÚCHA