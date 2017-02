Dupla Larissa e Talita pode ser campeã do Circuito Brasileiro neste final de semana 

Vôlei de Praia

A temporada 2016/2017 do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia chega à sétima etapa Open neste fim de semana. De 17 a 19 de fevereiro a praia de Pajuçara, em Maceió (AL), receberá a elite da modalidade no país. Entre as principais duplas que estarão no torneio na capital alagoana, Larissa e Talita (PA/AL) têm uma motivação extra na hora de entrar em ação na arena: elas podem conquistar o tricampeonato brasileiro de forma antecipada. Para tanto, basta que cheguem às quartas de final.

Além do bom desempenho ao longo da temporada (foram três ouros e uma prata em seis etapas já disputadas), a parceria contou com as mudanças entre as adversárias, já que no regulamento não são levados em conta a pontuação individual para o ranking da corrida pelo título, apenas os pontos das duplas vigentes são levados em consideração.

Nascida em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, Talita deu os primeiros passos no voleibol de praia justamente em Maceió, e, por isso, representa Alagoas no Circuito. Para a atleta a possibilidade de ser tricampeã brasileira em ¿casa¿ é motivo de muita alegria.

– Estou muito feliz e com certeza será mais especial por ser em Maceió, onde tudo começou, tenho um carinho muito grande pela cidade e pelas pessoas –disse a bloqueadora.

Se conseguir o tricampeonato Larissa/Talita será apenas a terceira parceria a conquistar tal façanha (Adriana Behar/Shelda e Larissa/Juliana conseguiram o feito).

Em etapas Open do Circuito Brasileiro os times são divididos em quatro grupos de quatro duplas na disputa da primeira fase, na sexta-feira. No dia seguinte ocorrem jogos válidos pela repescagem, quartas de final e semifinal. As disputas da medalha de bronze e das finais dos dois naipes ocorrem no domingo, com partidas apenas na parte da manhã.

Os primeiros colocados de cada grupo avançam direto às quartas de final, enquanto segundos e terceiros de cada chave disputam o Round 1 (repescagem).

