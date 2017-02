Duplas favoritas estreiam sem sustos no Rio Open

Vitórias no saibro

Murray (D) e Soares venceram Demoliner (E) e Daniell na primeira rodada do ATP 500 do Rio de Janeiro

Murray (D) e Soares venceram Demoliner (E) e Daniell na primeira rodada do ATP 500 do Rio de Janeiro Foto: Fotojump / Divulgação

A parceria formada pelo mineiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray venceram com facilidade, nesta quarta-feira, na estreia do torneio de duplas do ATP 500 do Rio de Janeiro.

Cabeça de chave número 1 do Rio Open, a dupla superou o gaúcho Marcelo Demoliner e o australiano Marcus Daniell por 2 sets a zero, parciais de 6/4 e 6/2, em apenas uma hora e cinco minutos de jogo.

Leia mais:

Rivais em simples, Bellucci e Monteiro são eliminados nas duplas do Rio Open

Nishikori lamenta sua "pior partida dos últimos anos"

Roger Federer confirma participação na Basileia até 2019

Melo e Kubot superaram dupla brasileira em jogo disputado no Jockey Club Brasileiro Foto: Fotojump / Divulgação

Outra dupla considerada favorita para conquistar o título, o mineiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot também avançaram sem sustos para a segunda rodada. Eles venceram os brasileiros Fabricio Neis e João Souza, o Feijão, por 6/1 e 7/6(4).

No torneio de simples, os argentinos Nicolás Kicker e Diego Schwartzman foram os primeiros a se classificarem para as quartas de final do Rio Open, depois de vencerem o belga Arthur De Greef e o argentino Federico Del Bonis, respectivamente.

*AFP