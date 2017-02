Eduardo Baptista minimiza críticas: "É só o segundo jogo"

Início conturbado

As ideias de Eduardo Baptista não surtiram efeito na derrota do Palmeiras para o Ituano, por 1 a 0, neste domingo. Após a partida, o técnico contou o que pretendia ao escalar Fabiano na direita e deslocar Jean para o meio — o que durou menos de 10 minutos, já que o lateral se machucou — e explicou a saída do zagueiro Edu Dracena para a entrada do centroavante Alecsandro.

— Sabíamos que teríamos espaço pelos lados e trabalhamos bastante uma troca entre Jean e Fabiano. A lesão do Fabiano foi muito cedo e atrapalhou os planos. Demoramos uns 10 minutos até ajustar depois da entrada do Thiago (Santos). Mas nós fizemos um bom primeiro tempo, criamos chances de gol. No segundo, tomamos um gol de escanteio, nos desequilibrou um pouquinho. O Ituano tirou os espaços e nós, apesar de ter a bola, não criamos — avaliou.

Quando colocou Alecsandro, Eduardo tirou Edu Dracena e transformou Thiago Santos em zagueiro. Segundo ele, porque o volante tem velocidade e poderia ser útil para brecar contra-ataques do adversário.

— Eu adiantei os dois laterais, porque queria uma saída qualificada. Eu precisava da velocidade do Thiago (na zaga) porque ia ficar vulnerável ao contra-ataque. Com a entrada do Alecsandro, procuramos ter mais um homem de área, adiantamos o Zé e o Jean para que essa bola entrasse mais na área — disse.

Diante da má atuação de sua equipe, o técnico ainda fez um alerta: é apenas o segundo jogo oficial da temporada.

— É só o segundo jogo da temporada e vamos trabalhar para ajustar. Trabalhamos no dia a dia para dar o futebol que a torcida espera. É uma equipe que está começando, fisicamente estamos entrando em um ritmo bom. O Guerra fez uma boa estreia, temos o Moisés para entrar. Infelizmente perdemos o Tchê Tchê e estamos tentando ajustar. Tentamos buscar outras soluções depois que o Fabiano saiu, tínhamos trabalhado muito bem esse lado direito, mas não deu muito certo.