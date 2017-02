Em jogo de oito gols, Manchester City vence o Monaco

Futebol internacional

Os torcedores que foram ao Etihad Stadium nesta terça-feira puderam acompanhar um jogo de nível técnico elevadíssimo. Diante do poderoso ataque do Monaco, o Manchester City se superou, virou o placar e venceu o time do Principado por 5 a 3, no primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões. Sterling, Agüero (2), Stones e Sané fizeram os gols dos Citizens, enquanto Falcao (2) e Mbappé descontaram. O atacante colombiano ainda desperdiçou um pênalti.



No dia 15 de março, as duas equipes voltam a se enfrentar, em Monaco. O City pode perder por um gol de diferença que avança às quartas de final da competição. Vitória por 2 a 0 ou 3 a 1 classifica os Monegascos.



Com grande número de gols, o duelo marcou a ratificação da boa fase de Falcao García. Apesar de ter perdido um pênalti, o atacante marcou duas vezes - uma delas uma pintura - e foi um grande tormento para a defesa do City. Fabinho e Mbappé também se destacaram no time visitante. Pela equipe inglesa, o trio ofensivo - Agüero, Sané e Sterling - foi decisivo para a virada no placar.



O Monaco entrou em campo como se atuasse no Estádio Louis II, no Principado: marcando a saída de bola do adversário e atacando. Mas o Manchester City não demorou para igualar as ações e sair com qualidade para o ataque. Subasic teve trabalho em dois ataques logo nos minutos iniciais.



Mbappé aparecia como o mais perigoso do Monaco e levava a defesa do City à loucura. Em um lance, driblou três e, na hora do chute, foi travado por Fernandinho. Do outro lado do campo, o rápido ataque do City, com Sterling e Sané, também deixava os zagueiros do time francês atordoados.



A velocidade era a saída do City. Em lance espetacular pela esquerda, Sané envolveu os defensores, tabelou com David Silva e tocou para Sterling abrir o placar. Atrás do marcador, o Monaco seguia marcando a saída de bola do time inglês. A tática imposta desde o início do jogo deu resultado. Caballero saiu jogando errado, Fabinho aproveitou bobeada e cruzou na medida para Falcao García cabecear para o fundo das redes.



O City teve grande chance para ficar na frente novamente. Agüero foi lançado e foi derrubado por Subasic, mas o árbitro deu simulação e amarelou o argentino. Apesar do lance, o Monaco seguia levando mais perigo e chegou à virada com o jovem Mbappé, que recebeu lindo passe de Fabinho e mandou na saída de Caballero. No fim da etapa inicial, o contra-ataque dos Monegascos deu resultado e Falcao quase fez o terceiro.



O Monaco seguiu em cima na volta para o intervalo e teve uma oportunidade incrível para abrir vantagem na partida. Após cruzamento da esquerda, Falcao foi derrubado por Otamendi. Mas o colombiano bateu mal, nas mãos de Caballero.



O City tinha dificuldades diante do bem postado time do Monaco. Mas chegou ao empate após infelicidade do time visitante. Sterling aproveitou passe errado no ataque e lançou Agüero. O argentino chutou fraco, mas Subasic aceitou e papou um verdadeiro frangaço.



A torcida não teve tempo para comemorar. O contra-ataque funcionou mais uma vez, Bakayoko lançou Falcao García, que deixou Stones no chão e deu um toque de classe para encobrir Caballero. Um golaço do camisa 9, que não se abateu com o pênalti perdido.



O jogo estava aberto e sendo jogado de forma franca pelas duas equipes, que só pensavam em atacar. E o City não demorou para chegar novamente ao empate. De Bruyne bateu escanteio e Agüero pegou de primeira, desta vez sem chances para Subasic. Os Citizens aumentaram a pressão ainda mais e viraram o placar. Novamente em tiro de canto, Yaya Touré resvalou e Stones aparece livre para fazer o quarto.



E tinha mais. Em linda jogada do setor ofensivo do City, Agüero rolou e Sané fez o dele, o quinto do City. No lance seguinte, Falcao quase diminuiu o marcador, mas Caballero, dessa vez, levou vantagem.



*LANCEPRESS