Em jogo sonolento, Flamengo e Ceará ficam empate

Primeira Liga

Deu sono. Num jogo muito sem graça, Ceará e Flamengo empataram em 0 a 0 na noite desta quarta-feira, no Castelão, em Fortaleza (CE), pela Primeira Liga. Com o resultado, o time de Zé Ricardo assegurou o primeiro lugar do Grupo B, com sete pontos. Já o Vozão ainda almeja uma vaga nas quartas de final do torneio. O Rubro-Negro atuou com reservas e perdeu a oportunidade de manter os 100% de aproveitamento na temporada, agora com sete vitórias e um empate em oito jogos oficiais.

Leia mais:

São Paulo acerta renovação de contrato e dá aumento a Cueva

Os números da carreira de Lucas Barrios, novo reforço do Grêmio

Brasil e Austrália jogam amistoso em junho



Após um dia muito agitado com notícias relacionadas a estádios e ao Clássico dos Milhões pela semifinal da Taça Guanabara, o torcedor deve ter pegado no sono assistindo ao primeiro tempo de Ceará x Flamengo. Os 45 minutos foram ruins, sem chances claras de gol, e alguns erros básicos de ambos os lados.

Já classificado, o time reserva do Flamengo teve algumas dificuldades típicas de equipes que carecem de entrosamento. Os garotos estavam tímidos e não conseguiram criar grandes oportunidades. O volante Márcio Araújo, porém, esteve mais à vontade e se arriscou em algumas subidas ao ataque.

O Vozão não teve sucesso nas poucas investidas que fez e teve muitas dificuldades para finalizar. Magno Alves ficou isolado na frente, como único atacante, e pouco ajudou. O time da casa tentou arranjar espaços nas pontas, mas esbarrou na boa marcação do Flamengo.

As equipes voltaram mais "acesas" após o intervalo. Nos primeiros dez minutos do segundo tempo houve mais ação do que em toda a primeira etapa. O Flamengo quase abriu o placar com Felipe Vizeu, e o Ceará respondeu duas vezes, em sequência, com Tiago Cametá e Lelê.

Após alguns bons lances, o jogo voltou a ficar morno. Pensando em dar mais força ofensiva ao Flamengo, Zé Ricardo lançou Matheus Savio e Cafú na partida. No entanto, o cenário não mudou muito.

Aos 26 minutos, o Ceará balançou a rede, mas não valeu. Em posição irregular, Lelê acertou o travessão e a bola sobrou para Magno Alves empurrar para a rede. No entanto, a arbitragem assinalou impedimento corretamente. Flamengo e Ceará ainda tiveram outras chances, mas o placar não sofreu alteração. Ficou mesmo no 0 a 0 sem graça no Castelão.

*Lancepress!