Espanhóis resolvem, e Chelsea vence partida difícil diante do Swansea

Inglês

O Chelsea recebeu o Swansea na tarde deste sábado e não teve vida fácil. No jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Inglês, os Blues receberam o time galês e suaram para conseguir a vitória por 3 a 1, no Stamford Bridge. Os gols foram marcados por Fàbregas, Pedro e Diego Costa pelo lado dos donos da casa, e Llorente pelo lado dos visitantes.



Com o placar, o Chelsea aumentou a vantagem para o vice-líder Manchester City para 11 pontos. A equipe de Guardiola, no entanto, não joga na rodada, já que o clássico diante do Manchester United foi adiado por conta da participação do rival na final da Copa da Liga Inglesa. Já o Swansea não conseguiu pontuar e se vê cada vez mais perto do extremo inferior da tabela, ocupando a 15ª colocação, com 24 pontos.



A partida iniciou bastante movimentada. O técnico Antonio Conte apostou numa escalação mais ofensiva, deixando Matic no banco e dando oportunidades a Cesc Fàbregas. O espanhol, aliás, teve uma grande atuação e abriu o caminho para a vitória londrina. Depois de boa tabela entre Hazard e Diego Costa, o belga tocou para Pedro, e Fàbregas, bem posicionado no meio da área, só teve o trabalho de mandar a para o fundo da rede.



Apesar da superioridade do Chelsea, o Swansea conseguiu o empate no fim do primeiro tempo. Llorente cabeceou firme após bom lançamento vindo do meio de campo. Foi a única chance da equipe galesa na partida.



Na volta do intervalo, o Chelsea manteve o ritmo forte, mas, mesmo assim, os Blues tiveram dificuldades para passar pela defesa rival. Logo aos cinco minutos, Hazard fez grande jogada e chutou firme na direção do gol. O belga, porém, foi barrado pelo goleiro Fabianski. Logo depois, Fàbregas mandou no travessão.



Perto da marca dos 30 minutos, foi a vez de Pedro arriscar. Jogando na vaga de Willian, o espanhol recebeu na entrada da área, se livrou da marcação e chutou colocado no canto do gol, colocando o Chelsea em vantagem no placar.



Para fechar a tarde dos espanhóis, o atacante Diego Costa também anotou o seu. Depois de mais uma boa jogada de Hazard até a linha de fundo, a bola chegou para o artilheiro dos Blues, que chutou forte para definir o placar em Londres.



Na próxima rodada, o Chelsea enfrenta o West Ham, no dia 6 de março, no Estádio Olímpico de Londres. Já o Swansea recebe o Buenley no dia 4 de março para tentar se recuperar na tabela.



CONFIRA OS OUTROS RESULTADOS DA RODADA:

Crystal Palace 1 x 0 Middlesbrough

Everton 2 x 0 Sunderland

Hull City 1 x 1 Burnley

West Brom 2 x 1 Bournemouth