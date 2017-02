Fabinho marca, e Monaco garante mais uma vitória no Francês

Líder

O Monaco segue acumulando bons resultados no Campeonato Francês. Neste sábado, a equipe do principado viajou para enfrentar o Guingamp e saiu do Estádio do Roudourou com a vitória por 2 a 1, em jogo válido pela 27ª rodada da competição nacional.



Com sua principal estrela em campo, o Monaco bem que tentou acionar Falcao Garcia na pequena área. O colombiano, apesar de bastante participativo, não conseguiu ser efetivo e acabou passando longe de repetir a boa atuação que teve diante do Manchester City, no meio da semana, pela Liga dos Campeões.



Se o Monaco não contou com o artilheiro inspirado, a equipe fez o suficiente para chegar ao gol com um outro goleador. Num lance de bola parada, Kamil Glik acertou um belo chute de pé direito, sem dar chances ao goleiro Johnsson. Com o tento, Glik anotou o seu quinto gol na temporada e se tornou o defensor que mais vezes balançou as redes nesta edição da competição francesa.



Na volta do intervalo, o técnico Leonardo Jardim promoveu algumas alterações. Germain deu lugar a Bakayoko, e Lemar saiu para a entrada do jovem Mbappe. As mudanças fizeram bem ao Monaco, que logo passou a ter mais velocidade e ofereceu perigo com as jogadas construídas pelos lados do campo.

Numa dessas jogadas, Mbappe saiu cara a cara com o goleiro, que tocou por baixo e acabou derrubando o camisa 29. Sem ter Falcao, substituído com cãibras, o brasileiro Fabinho foi o responsável pela cobrança.

O defensor bateu com estilo, acertando a cavadinha e recebendo aplausos de todo o banco de reservas. Já no fim do jogo, Didot pegou em cheio na entrada da área e diminuiu para o Guingamp.

Na próxima rodada, o Monaco encara o Nantes em casa, no dia 5 de março, enquanto o Guingamp volta a campo um dia antes, diante do Montpellier.