Favoritas avançam na categoria 18 anos do Campeonato Juvenil de Porto Alegre

Promessas do tênis

As principais candidatas ao título dos 18 anos femininos do Campeonato Internacional Juvenil de Tênis de Porto Alegre confirmaram o favoritismo na estreia. Jogando na Associação Leopoldina Juvenil (ALJ), na manhã desta terça-feira, as cabeças-de-chave do torneio passaram com facilidade para a segunda fase.

As tenistas brasileiras, por outro lado, não conseguiram seguir na competição. Os jogos dos 18 anos prosseguem no clube do Moinhos de Vento até domingo. Na Sogipa, são disputadas as partidas dos 12 anos, 14 anos e 16 anos.



Terceira melhor pré-classificada, a inglesa Emily Appleton teve dificuldades contra a brasileira Natália Gasparin, mas ganhou a partida em dois sets, parciais de 6/4 e 7/5. Nos dois sets, Natália chegou a estar na frente no placar e teve chances de vencer.



— Foi muito bom ter conseguido virar os dois sets, me deixou muito forte para seguir com o foco na vitória, esse é um torneio muito importante e do qual gosto muito — disse a britânica.

— Apesar de não ter conseguido ganhar, fiz uma boa partida e consegui fazer tudo o que havia previsto com o meu treinador. Acabei perdendo nos detalhes em alguns momentos importantes do jogo — lembrou Natália.

A manhã foi difícil para as brasileiras. Vitoria Okuyama perdeu para a americana Vanessa Ong por 6/4 e 6/1. Já Marina Figueiredo fez boa partida contra eslovaca Kristina Novak, mas tomou a virada, perdendo por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 6/3 e 6/2. Enfrentando a cabeça-de-chave número 6, a colombiana Maria Camila Osorio Serrano, a brasileira Mariana Galvão Borges perdeu por duplo 6/0.

Entre as favoritas, a americana Whitney Osuigwe, 9ª pré-classificada, venceu a polonesa Ania Hertel por 6/1 e 6/3. Já a chinesa Yang Lee, cabeça-de-chave número 8, passou pela argentina Valentina Sanchez Briend por 6/0 e 6/1.

Nas partidas entre estrangeiras sem cabeças-de-chave, a americana Ann Li venceu a francesa Mylene Halemai, por 6/4 e 7/5, assim como a compatriota Victoria Flores, que passou pela chilena Alejandra Morales em dois sets, 6/4 e 6/7(4).

*ZHESPORTES