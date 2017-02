Federações africanas pedem 10 vagas na Copa de 48 seleções

Oportunidade

A África quer aproveitar o aumento de 32 para 48 seleções, a partir da Copa do Mundo de 2026, para ganhar 10 vagas na competição. O pedido foi feito, nesta quarta-feira em Joanesburgo, na África do Sul, pelos presidentes das federações africanas ao presidente da Fifa, Gianni Infantino.

– Todas as federações apoiam o crescimento da Copa do Mundo, e a África espera de agora em diante ter direito a 10 vagas – declarou o presidente da federação sul-africana, Danny Jordaan.

No formato atual da Copa do Mundo, com 32 seleções participantes, o continente africano tem direito a cinco representantes. O aumento para 48 seleções, que ainda precisa ser aprovado pelo Conselho da Fifa, seria colocado em prática a partir do Mundial de 2026, que terá a sede definida em maio de 2020.

Uma primeira fase eliminatória de 16 grupos com 3 equipes permitirá às duas melhores seleções avançar ao mata-mata da competição.