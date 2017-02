Federer arrasa francês na estreia em Dubai

Tênis

O suíço Roger Federer, décimo do ranking da ATP, teve uma atuação de gala em seu primeiro jogo após conquistar o título do Australian Open e bateu com muita tranquilidade o francês Benoit Paire, 39º, na estreia em Dubai.



Federer, heptacampeão do torneio, permaneceu em quadra por apenas 54 minutos e fechou a partida em 6/1 6/3 tendo convertido cinco aces contra dois do francês, que venceu 71% dos pontos disputados em seu primeiro serviço contra 70% de aproveitamento do suíço.



O jogo começou com Federer sacando com muita tranquilidade e confirmando seus games de zero. Paire, por sua vez, teve dificuldades e foi quebrado já no quarto game, viu o suíço abrir 4/1 no placar e pediu atendimento em quadra para um problema na perna. Na volta, Federer manteve o ritmo, voltou a quebrar o saque do francês e sacou fechando a parcial.



No segundo set, Paire voltou sacando melhor, mas com o backhand descalibrado, foi confirmando e acabou quebrado no quinto game, viu Federer abrir 4/2, se enfureceu, atirou uma raquete o chão, foi advertido e destruiu a raquete em sinal de frustração. O suíço manteve-se firme e voltou a quebrar o saque de Paire no nono game fechando a partida.