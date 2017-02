Fedor Emelianenko explica escolha pelo Bellator em vez do UFC

Opção

O russo Fedor Emelianenko, considerado um dos maiores lutadores de MMA de todos os tempos, deixou de lado uma proposta do UFC para assinar com o Bellator. No sábado, ele estreia no segundo maior evento das artes marciais mistas do mundo contra Matt Mitrione. O veterano explicou a opção, que passou por questões financeiras.

— Recebi uma ótima oferta do Bellator, que também convidou meu time inteiro. Todos os meus companheiros também vão lutar. Um dos principais motivos foi esse, meu time inteiro lutar na competição. Outra questão é que não estávamos de acordo com o UFC nas condições financeiras, além de outras coisas menores — disse Emelianenko ao programa The MMA Hour.

Emelianenko fez história no Pride e também lutou no Strikeforce, dois eventos que acabaram comprados pelo UFC, mas nunca chegou a um acordo para lutar no Ultimate. O russo garantiu também que não pensa em se aposentar.

— Muitas vezes você pode chegar muito perto de alguma coisa, mas nunca concluir. Algumas coisas não eram satisfatórias para o UFC, outras não eram satisfatórias para mim, então não conseguimos chegar a um acordo. Não penso em me aposentar. Entendo que não tenho muito tempo pela frente, considerando minha idade, claro. Mas não, não pensei em me aposentar depois da última luta, não tive nenhum pensamento desse tipo — completou.

Fedor Emelianenko, de 40 anos, tem 36 vitórias, quatro derrotas e uma luta sem resultado na carreira. Em sua última luta, em junho, venceu o brasileiro Fábio Maldonado por decisão majoritária pelo Eurasia Fight Nights. No sábado, Fedor e Mitrione fazem a luta principal do Bellator 172.