Ferrari e Williams surpreendem, e McLaren é a decepção no primeiro dia de testes da Fórmula-1

De voltas às pistas

Foram 92 dias de espera desde Abu Dhabi. Ontem, finalmente, os carros voltaram à pista.

A pré-temporada do Mundial de Fórmula-1 começou com a primeira sessão de testes no Circuito da Catalunha, em Barcelona, e mostrou novos pneus e carros mais velozes, frutos do regulamento reformulado para 2017.

Mas algumas coisas não mudam, e a Mercedes foi a mais rápida do dia, com Lewis Hamilton na ponta após 73 voltas. A boa surpresa foi o desempenho da Ferrari, que ficou em segundo com Sebastian Vettel, a apenas um décimo do rival inglês, e também a Williams, terceira mais veloz com Felipe Massa.

No campo das decepções, a McLaren sofreu com problemas, e Fernando Alonso completou apenas 29 voltas pela manhã, antes de encerrar o dia.

Nada definitivo: afinal, foi apenas o primeiro de quatro dias de testes. Dois aspectos já ficaram claros: a velocidade aumentou bastante — e deve crescer ainda mais, com a previsão de que os tempos sejam até quatro segundos mais baixos até o final da semana — e os novos pneus, maiores e mais largos do que no ano passado, têm desgaste bem menor.

Os dois fatores somados aumentam a pressão aerodinâmica sobre os bólidos, e os pilotos precisarão se acostumar com o aumento da força G nas curvas rápidas. Os carros voltam à pista em Barcelona nesta terça, e espera-se ver mais de Red Bull e Force India, principalmente, para ter uma primeira ideia do que é possível projetar para o Mundial.

Mercedes W08

O britânico Lewis Hamilton fez o melhor tempo do dia, com 1min21s765 Foto: JOSE JORDAN / AFP

A equipe alemã foi a única a mandar seus dois pilotos para a pista e mostrou, mais uma vez, que começa o ano forte, com um carro rápido e confiável — foram 152 voltas no total.

Ferrari SF70H

O alemão Sebastian Vettel cravou 1min21s878, o segundo melhor tempo desta segunda-feira Foto: JOSE JORDAN / AFP

Sebastian Vettel andou bastante e conseguiu tempos próximos aos da Mercedes. A Ferrari parece ter acertado a mão no seu carro, e agora precisa manter o desenvolvimento.

Williams FW40

Felipe Massa fez o terceiro melhor tempo no primeiro dia de testes em Barcelona: 1min22s078 Foto: JOSE JORDAN / AFP

A escuderia inglesa contou com Felipe Massa como representante, e o brasileiro teve bom desempenho. A expectativa é para que a William repita a performance de 2014.

Haas VF-17

Com o tempo de 1min22s894, o dinamarquês Kevin Magnussen registrou a quarta melhor marca dos testes Foto: JOSE JORDAN / AFP

Assim como no ano passado, a Haas mostrou um carro bem preparado e confiável. Os americanos devem mostrar desempenho ainda melhor em 2017.

Red Bull RB13

O australiano Daniel Ricciardo fez o quinto melhor tempo, com 1min22s926 Foto: JOSE JORDAN / AFP

O motor Renault deixou Daniel Ricciardo durante a sessão, mas espera-se que, com tudo certo, a Red Bull dispute posição com Mercedes e Ferrari hoje.

Force India VJM10

O mexicano Sergio Perez fez o sétimo melhor tempo: 1min23s709 Foto: JOSE JORDAN / AFP

A Force India também teve problemas, e Sergio Perez deu apenas 39 voltas. Após a quarta colocação em 2016, espera-se que os indianos mantenham a boa fase.

Toro Rosso STR12

O piloto espanhol Carlos Sainz Jr. cravou 1min24s494, o oitavo tempo do dia Foto: JOSE JORDAN / AFP

Dona de uma boa dupla de pilotos, a Toro Rosso é candidata a surpresa com seu carro aerodinamicamente "limpo" e com motor Ferrari. Carlos Sainz Jr. foi apenas discreto ontem.

Renault R.S.17

Com 1min24s784, o alemão Nico Hülkenberg conseguiu a nona volta mais rápida desta segunda Foto: JOSE JORDAN / AFP

Os franceses confiam em Nico Hülkenberg para liderar a equipe nesta temporada. A julgar pelo primeiro dia de testes, o alemão terá trabalho, com o nono tempo da sessão.

McLaren MCL32

O bicampeão Fernando Alonso foi o 10º, com 1min24s85s Foto: JOSE JORDAN / AFP

Fernando Alonso deu apenas 29 voltas e ficou com o 10º tempo. Mas acredita-se que a McLaren, agora laranja e preta e sem Ron Dennis no comando, tenha cacife para andar mais à frente.

Sauber C36

O sueco Marcus Ericsson foi o mais lento no primeiro dia de testes: 1min26s841 Foto: JOSE JORDAN / AFP

Marcus Ericsson foi o responsável por levar o carro suíço à pista. E não houve surpresas, com o pior tempo do dia — e a certeza de que a Sauber será a lanterninha de 2017.

