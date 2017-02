Fiba mantém punição à CBB pelo menos até maio

Basquete

Em reunião na cidade de Lausane, Suíça, a Federação Internacional de Basquete (Fiba) optou pela manutenção da punição à Confederação Brasileira (CBB), que vigora desde novembro de 2016. Em nota oficial em seu site, a Fiba afirma que sugeriu soluções e estabeleceu alguns termos a serem cumpridos pelo órgão brasileiro até o final de abril, para que a CBB possa ser reintegrada a partir de maio. As seleções brasileiras e clubes seguem proibidos de participar de torneios internacionais.

Segundo o site Globoesporte.com, a Fiba não gostou das propostas apresentadas pelos representantes do basquete brasileiro e decidiu esperar as eleições da CBB, dia 10 de março, para ver se o vencedor – Guy Peixoto e Amarildo Rosa estão na disputa – consegue elaborar um plano estratégico. Caso seja satisfatório, a entidade máxima do basquete reavaliará a suspensão no congresso de maio.

Leia mais:

Pelé lamenta nova posição da Fifa sobre Mundiais: "É um absurdo"

Ronaldinho revela pedido de Guardiola para que ficasse no Barcelona

Ronaldinho, Cannavaro e Kluivert: destaques dos jornais esportivos desta sexta



O canditado Amarildo Rosa esteve na reunião e afirmou que a CBB trabalhará junto com o Comitê Olímpico do Brasil (COB) e o Ministério do Esporte em uma força-tarefa para cumprir o prazo imposto.

– Sinto-me com o dever cumprido, defendendo até o ultimo instante da reunião para que fosse retirada a suspensão da Fiba, o que foi defendido também por todos representantes do Brasil aqui. A Fiba fez uma contraproposta e nos apresentou. Ela manteve a suspensão, mas reconheceu a necessidade da eleição para poder agir com a força-tarefa. Então, após as eleições, ela vai estar junto ao novo presidente para alinhar Fiba e CBB. – afirmou Rosa ao Globoesporte.com.