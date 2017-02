Flamengo descarta uso do Maracanã para final contra Fluminense

Onde será?

O Flamengo se reapresentou na manhã desta terça-feira, e o assunto no clube é sobre o palco da decisão da Taça Guanabara, no próximo domingo, contra o Fluminense. Em entrevista ao canal Fox Sports, o presidente Eduardo Bandeira de Mello afirmou ser bem difícil usar o Maracanã no final de semana para o clássico. A ideia rubro-negra é usar o estádio contra o San Lorenzo, no dia 8 de março, na estreia pela Libertadores.

– Muito difícil. Melhor não alimentar esperanças. Estamos trabalhando sério para que se faça uma bela festa na quarta-feira. Fla-Flu domingo, no Maracanã, acho que é muito difícil. Não existe nem a aprovação ainda das autoridades policiais – afirmou o presidente rubro-negro.

Leia mais:

Como os jogadores da dupla Gre-Nal aproveitaram a folga de Carnaval

Dois jogadores do Grêmio, um do Inter e domínio do Novo Hamburgo: a seleção da 5ª rodada do Gauchão

Walter se diz arrependido, pede desculpas e fala de mágoa: "Goiás não me abraçou"



O dirigente também falou sobre a possibilidade do clássico ser disputado fora do estado do Rio de Janeiro. Para Bandeira, a possibilidade é rara, já que o Engenhão está cotado como palco – e ainda existe a possibilidade de se jogar em Volta Redonda. Nesta quarta-feira, os clubes irão se reunir com a Ferj para decidir tudo sobre o Fla-Flu. Bandeira revelou que times estão em contato para que o jogo tenha torcida mista, e disse que espera nunca ver um clássico com torcida única.

– Flamengo e Fluminense estão em contato permanente, e o que todos nós queremos é que o Fla-Flu se realize com torcida mista. Nunca aconteceu um Fla-Flu com torcida única, e espero que nunca aconteça. Tendo o clássico com o Vasco tendo transcorrido em ordem, sem problema nenhum, espero que o juiz vá reconsiderar, pelo menos para este jogo, a questão da torcida única, para que façamos uma bela festa – completou Bandeira.

*LANCEPRESS