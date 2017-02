Flamengo e Fluminense avançam e decidirão a Taça Guanabara

Clássico definido

O tradicional Fla-Flu definirá o campeão da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca, no próximo domingo.

Neste sábado de Carnaval, os rivais aumentaram a folia de rubro-negros e tricolores país afora. Em Volta Redonda, o Flamengo derrotou o Vasco por 1 a 0, gol de pênalti de Diego, no fim do primeiro tempo. Já em Xerém, o Fluminense ficou no zero com o Madureira, avançando por ter melhor campanha na fase anterior, apesar de ter levado bola na trave e ter terminado com 10 jogadores. As duas semifinais somadas levaram apenas 7.477 pagantes aos estádios.

Leia mais:

Canal no Youtube cria música apenas com tweets de Neymar

"Prisão perpétua não traria vítima de volta", afirma Bruno após deixar prisão

Leonardo Oliveira: Luiz Carlos Winck pronto para voar mais alto

No clássico no Raulino de Oliveira, o gol do Flamengo saiu de pênalti. Diego, com um chute alto, no meio do gol, marcou. Aos 35 minutos, a torcida do Flamengo presente no estádio começou a gritar olé. O domínio era total. E a vaga na final era certa.

Já o Fluminense teve trabalho no jogo contra o Madureira em Xerém e se classificou apenas com um empate sem gols. O adversário chegou a chutar uma bola na trave e teve diversas chances de gol. Douglas foi expulso — com isso, está fora da decisão. Apesar do rendimento abaixo da primeira fase, quando teve 100% de aproveitamento, o Fluminense se garantiu na final exatamente pela boa campanha — o regulamento do Carioca prevê classificação do time de melhor classificação na etapa de grupos em caso de empate.

A decisão entre Flamengo e Fluminense será no próximo domingo. O Campeonato Carioca tem dois turnos, Taça Guanabara e Taça Rio, mas também terá semifinais com os times das quatro melhores campanhas gerais para conhecer o campeão estadual.