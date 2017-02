Flamengo x Vasco terá efetivo policial reforçado e apoio nas estradas 

Carioca

A Polícia Militar bateu o martelo sobre o efetivo a ser utilizado na semifinal da Taça Guanabara, entre Flamengo e Vasco, disputada no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O efetivo policial será de 305 agentes, mas o detalhe é que a operação terá apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que auxiliará o Grupamento Especial de Policiamento de Estádios (Gepe) na escolta das organizadas do Rio à Cidade do Aço.

– A PRF está integrada para dar apoio na Via Dutra e na Serra das Araras. A novidade para este jogo é a integração com a PRF – disse o comandante do Gepe, o major Silvio Luiz.

Leia mais

Bastia perde um ponto por insultos racistas a Balotelli

Sindicato defende árbitro de Corinthians x Palmeiras: "Ele foi de metrô à Arena"

Apenas nove meses após título inglês, Ranieri é demitido do Leicester



Dos 305 policiais escalados para a partida em Volta Redonda, serão 115 do Gepe e outros 190 do 28º Batalhão, que ficam no lado de fora. A título de comparação, o clássico entre Botafogo e Flamengo, no Nilton Santos, que teve confusão e morte de torcedor, teve um efetivo de 170 homens do Gepe, além de 50 PMs na área externa. Ou seja, as ruas terão quase quatro vezes mais PMs do que no jogo no Engenhão.

O major Silvio ainda explicou que o procedimento prévio do Gepe junto às torcidas organizadas foi o mesmo de outros jogos.

– Foi feito o normal: reunião com torcidas e marcamos o local de concentração para a escolta – disse.

Nesta quinta-feira, o diretor de competições da Ferj, Marcelo Vianna, esteve acompanhado de representantes dos clubes em uma visita ao Raulino de Oliveira para verificar os detalhes a serem ajustados para o clássico.

A carga total de ingressos à venda é de pouco mais de 16 mil. Com gratuidades e demais cortesias, a expectativa de público fica na casa dos 19 mil torcedores. O Flamengo tem a vantagem do empate.

* Lancepress