Fora de casa, Sporting busca reação e vira sobre o Moreirense

Campeonato Português

A exemplo de Benfica e Porto, que seguem na briga pelo título Português, o Sporting também venceu na 21ª rodada da competição nacional. A equipe dos Leões visitou o Moreirense neste domingo e assegurou os três pontos no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o triunfo por 3 a 2.

Apesar do resultado, o Sporting sofreu nos minutos inciais. Aos 17 minutos, Bruno Cesár empurrou contra seu próprio gol e colocou os donos da casa em vantagem no placar. O time de Lisboa forçou até empatar a partida, mas o o gol só aconteceu 40 minutos, com Alan Ruíz. Antes do encerramento da primeira etapa, Cauê voltou a colocar o Moreirense à frente do marcador.

No retorno do intervalo, o holandês Bas Dost voltou a deixar tudo igual. Empolgado com o empate, o Sporting partiu para cima do Moreirense e a pressão deu resultado. Depois de boa troca de passes, o capitão Adrien Silva chutou firme para decretar a vitória de virada do Sporting.

Com o placar obtido, os Leões chegaram aos 41 pontos, na terceira colocação, e diminuíram para nove a diferença do vice-líder Porto. Já o Moreirense segue na zona de rebaixamento, na 16ª colocação, com apenas 18 pontos somados.

Na próxima rodada, o Sporting recebe o Rio Ave, no sábado, dia 18, às 18h30 (de Brasília), enquanto o Moreirense vai a campo diante do Estoril, um pouco mais cedo, às 14h (de Brasília).

*Lancepress!