Força do interior! Novo Hamburgo repete feito raro com seus 100% no Gauchão

Na história

Algum time do interior gaúcho já conseguiu arrancar no Gauchão com quatro vitórias em quatro jogos? A resposta é sim. No entanto, um adendo deve ser feito com relação à campanha do Novo Hamburgo na edição do campeonato em 2017. Além das vitórias sobre Caxias e São José, e a goleada sobre o Juventude na última segunda-feira, o time do Vale dos Sinos pode orgulhar-se de um triunfo contra o Inter em pleno Beira-Rio. Uma marca inédita na história.

O levantamento é feito desde 1961, quando o Campeonato Gaúcho deixou de ser regionalizado. Somente dez clubes do interior obtiveram quatro vitórias nos quatro primeiros jogos. Aliás, o Novo Hamburgo foi justamente o primeiro a conseguir isso, em 1971, repetindo o feito 46 anos depois. Além do time do Vale dos Sinos, Esportivo, de Bento Gonçalves, Brasil, de Pelotas, Gaúcho, de Passo Fundo, Santa Cruz, de Santa Cruz do Sul, Juventude, de Caxias do Sul, Glória, de Vacaria, 15 de Novembro, de Campo Bom, e São José, de Porto Alegre, também atingiram esta marca.

O detalhe é que somente o Novo Hamburgo de 2017 foi o único destes times a ter em sua sequência uma vitória sobre um da dupla Gre-Nal. Outro ponto é que o 15 de Novembro teve cinco vitórias na arrancada do Gauchão em 2002. Confira abaixo:

1971 - Novo Hamburgo:

- 1x0 Cruzeiro

- 2x1 Bagé

- 4x0 Riograndense-SM

- 2x0 Atlântico-ER



1971 - Esportivo:

- 2x0 Barroso-São José

- 3x2 Inter-SM

- 2x1 Guarany-BA

- 5x1 14 de Julho

1972 - Brasil de Pelotas:

- 1x0 Novo Hamburgo

- 1x0 Guarany-BA

- 3x0 Bagé

- 3x1 Farroupilha

1973 - Gaúcho:

- 2x1 Rio-Grandense

- 4x1 Novo Hamburgo

- 4x2 Guarany-BA

- 2x1 Inter-SM

1976 - Santa Cruz:

- 2x1 Caxias

- 2x1 Estrela

- 1x0 Guarany-GA

- 2x0 São José-POA

1979 - Juventude:

- 5x0 São Borja

- 3x1 Pelotas

- 1x0 São Paulo

- 5x0 Avenida

1994 - Glória:

- 2x0 Grêmio Santanense

- 2x0 Passo Fundo

- 3x2 Santa Cruz

- 2x1 Veranópolis

2002 - 15 de Novembro*:

- 4x0 São Paulo

- 2x1 Associação São Gabriel

- 2x1 Palmeirense- 3x0 São Luiz

- 1x0 Veranópolis

*5 vitórias seguidas

2013 - São José-POA:

- 1x0 Pelotas

- 2x0 Novo Hamburgo

- 2x0 Cruzeiro- 1x0 Passo Fundo

2017 - Novo Hamburgo:

- 1x0 Caxias

- 2x1 Inter

- 1x0 São José-POA

- 4x1 Juventude



