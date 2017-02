Force India espera terminar no top 3 do mundial de construtores da F-1

Carro novo

A equipe de Fórmula-1 Force India apresentou nesta quarta-feira em Silverstone, na Inglaterra, seu novo carro, o VJM10, com o qual espera ficar entre as três primeiras equipes do mundial de construtores, nesta temporada.



– Se não pensássemos grande, nunca teríamos terminado na quarta colocação na temporada passada. Nosso objetivo é terminar entre os três primeiros – declarou o proprietário da Force India, o empresário Vijay Mallya.

– Nosso plano é seguir desenvolvendo este carro ao longo de toda a temporada. Desde que vi os treinos, estou confiante: será um veículo competitivo – explicou.

Na temporada passada, a Force India acabou na quarta colocação no mundial de construtores, atrás das gigantes Mercedes, Ferrari e Red Bull, conseguindo dois pódios, o terceiro lugar com o piloto mexicano Sergio Pérez nos Grandes Prêmios da Europa e de Mônaco.

Segundo o diretor técnico da escuderia, Andrew Green, o VJM10 é um carro "95% novo".

– Dedicamos muito tempo no desenvolvimento deste modelo. E para uma equipe de nosso tamanho, isso se faz às custas do carro que usamos a temporada passada – explicou Otmar Szafnauer, diretor de operações da Force India.

Os pilotos para esta temporada de 2017 serão o mexicano Sergio Pérez e o jovem francês de origem espanhola Estabem Ocon, 20 anos, que substituirá o alemão Nico Hulkenberg.

– Tenho muito a aprender com Sergio. É um grande piloto. Meu objetivo é ficar entre os primeiros colocados desde o início da competição – declarou Ocon, ao falar sobre sua primeira temporada como piloto titular.