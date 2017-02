FPF muda horário, e clássico entre Corinthians e Santos será às 18h30min 

Paulistão

Antes marcado para as 16h, o clássico entre Corinthians e Santos, no sábado do dia 4 de março, será realizado às 18h30min, na Arena de Itaquera, pela sétima rodada do Paulistão. A Federação Paulista de Futebol (FPF) alterou o horário da partida por conta do pedido do Premiere, que transmitirá o duelo.

O Corinthians ainda terá dois jogos antes do clássico contra o Santos. Neste sábado, às 19h30min, o Timão visita o Mirassol, pela sexta rodada do Paulistão. Já na quarta-feira, a equipe enfrenta o Brusque, às 21h45min, em Santa Catarina, pela Copa do Brasil.

Leia mais

Bastia perde um ponto por insultos racistas a Balotelli

Sindicato defende árbitro de Corinthians x Palmeiras: "Ele foi de metrô à Arena"

Apenas nove meses após título inglês, Ranieri é demitido do Leicester



O Santos, por sua vez, tem apenas um compromisso até o jogo contra o Corinthians. Neste sábado, às 17h, o Peixe recebe o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, pela sexta rodada.

* Lancepress