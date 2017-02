Gabigol sai do banco e garante vitória da Inter de Milão

Desencantou





Foto: FILIPPO MONTEFORTE / AFp





Demorou, mas finalmente brilhou a estrela de Gabigol na Itália. Na manhã deste domingo, a Inter de Milão vinha fazendo uma partida abaixo da média contra o Bologna, que se encaminhava para um empate sem gols. Mas isso mudou com a entrada do brasileiro, que marcou pela primeira vez em uma partida oficial e decretou a vitória por 1 a 0 dos visitantes.

Com um rendimento abaixo do esperado de seu setor ofensivo, Stefano Pioli optou por colocar Gabibol aos 30min do segundo tempo no lugar de Banega. Com o brasileiro, a Inter de Milão ganhou força no ataque, melhorou na criação das jogadas e não demorou para chegar ao gol da vitória.

Aos 36min, após jogada pela direita de D'Ambrosio, o ex-atacante do Santos apareceu sozinho para tocar para o fundo das redes e explodir a torcida dos visitantes em Bologna.

Com a vitória, a Inter de Milão chega aos 48 pontos e reassume a quarta posição do Campeonato Italiano, aparecendo na zona de classificação para a Liga Europa, mas ainda distante da Juventus, líder da competição com 63 pontos conquistados.

Gabigol já havia sentido o gosto de comemorar um gol com a camisa da Inter de Milão. No entanto, o tento aconteceu em uma partida amistosa. Em janeiro deste ano, o brasileiro marcou aos 44min do segundo tempo contra o Linense, da terceira divisão da Espanha, dando a vitória por 3 a 2 ao clube italiano.