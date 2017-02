Gabiru faz dois gols em seu primeiro treino no Tupi, de Crissiumal

Empolgou?

Adriano Gabiru chegou a Crissiumal sem a festa que a direção planejou. Seu desejo era outro: ir para campo, conhecer os novos colegas no Tupi, treinar e virar opção para o técnico Leco. Nesta segunda-feira, o autor do gol do título mundial colorado trabalhou pela primeira vez no novo clube. E foi o destaque, marcando inclusive um gol (veja em vídeo abaixo).

De acordo com o repórter Clécio Ruver, que acompanhou o treino, Gabiru não mostrou acanhamento, e foi o principal destaque do time titular, cabeceando uma bola no travessão, dando um passe para um gol de Cléberson e marcando dois gols. O astro do time será a atração principal do jogo-treino marcado para sábado do Tupi contra um combinado da região, no Estádio Rubro-Negro.

Em entrevista após o treino, Gabiru comentou:

— Vim para jogar, para ajudar os colegas. Vamos ver com o professor, estou pronto para entrar em campo.

A estreia oficial de Gabiru foi adiada para 12 de março. A primeira rodada da equipe, quando o Tupi enfrentaria o Panambi, em casa, acabou adiada a pedido do time adversário, que ainda não conseguiu montar um grupo para a Divisão de Acesso.