Gabriel Jesus sofre fratura em osso do pé e pode desfalcar o City por até três meses 

Depois de ser substituído durante a partida do Manchester City contra o Bournemouth nesta segunda-feira por conta de dores no pé, Gabriel Jesus teve constatada uma fratura no quinto osso metartasal do pé.

Segundo o jornal As, da Espanha, o atacante brasileiro passará por cirurgia no local e ficará de dois a três meses afastado dos gramados.

Desde que estreou pelo Manchester City, Gabriel Jesus vinha sendo destaque. Em quatro jogos, marcou três gols pelo time inglês.