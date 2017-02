Ganso fora do banco pela sétima vez seguida. Sampaoli culpa o jogador

Não voa

Quando Ganso chegou ao Sevilla o técnico Jorge Sampaoli disse que se tratava de um jogador de talento único no mundo e que não seria problema encontrar um lugar para escalar-lo ¿porque jogador bom, joga¿, disse o técnico argentino.

O tempo passou e o meia brasileiro ficou pelo caminho em um time que encaixou quase à perfeição ao esquema de seu comandante. O Sevilla está nas oitavas de final da Liga dos Campeões, é terceiro colocado no campeonato espanhol, quebrou a sequência do Real Madrid de 40 partidas sem derrotas. E Ganso não tem nada a ver com isso.

Contra o Leicester pela sétima vez seguida não ficará nem no banco de reservas. No total são 10 jogos sem ser convocado, 14 partidas inteiras no banco. Ganso jogou em 12 oportunidades, oito como titular, sendo que em cinco delas ele foi substituído. Outras quatro vezes saiu do banco no segundo tempo.

Até aqui são três assistências e um gol pelo time espanhol. O gol e duas assistências contra o Formentera, adversário da terceira divisão. Um outro passe para gol diante do Alavés.

Mariano, lateral-direito e colega de Ganso no Sevilla, disse ao Esporte Interativo que Ganso ¿está triste no Sevilla¿. Na entrevista prévia ao confronto com o Leicester o técnico Jorge Sampaoli colocou no brasileiro a culpa pelo fracasso:

– É uma decisão própria dele. O dia que resolver nos mostrar, estará na lista de convocados.