Gatito Fernández volta a ser titular do Botafogo 

O goleiro Helton Leite sofreu uma grave lesão na coxa direita e deve desfalcar o Botafogo nos próximos meses. O clube, por meio do doutor Luiz Fernando Medeiros – chefe do Departamento Médico – acabou confirmando que o arqueiro terá uma recuperação "um pouco demorada".

Com Gatito Fernández tendo altos e baixos e se lesionando, Helton Leite havia assumido a condição de titular do Botafogo. O goleiro disputou cinco jogos nesta temporada, sendo superado quatro vezes. Sua sequência de partidas foi interrompida na quarta passada, quando foi substituído pelo paraguaio - que acabou defendendo três pênaltis na decisão – no segundo tempo no Paraguai.

Agora, o Botafogo tem dois goleiros em seu Departamento Médico. Jefferson segue se recuperando de cirurgia para reconstruir o tendão rompido do tríceps do braço esquerdo. O ídolo botafoguense tem trabalhado com os pés, mas ainda espera para ficar à disposição da comissão técnica alvinegra. Desta forma, Saulo se torna o reserva imediato de Gatito Fernández no elenco atual.

