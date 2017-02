Gaúcha Rochele Nunes perde para japonesa na disputa do bronze no Grand Prix de Dusseldorf 

Judô

A gaúcha peso-pesado Rochele Nunes classificou-se para a disputa da medalha de bronze do Grand Prix de Dusseldorf, neste domingo, último dia de competições. Na decisão, ela encarou a jovem japonesa Akira Sone, de apenas 16 anos, e acabou sendo imobilizada pela novata até o ippon, fechando a competição em quinto lugar, melhor resultado do Brasil neste domingo.

Leia mais:

Diretor da Wada admite evidências insuficientes em relatório

Thiem vence Carreño Busta e é campeão do Rio Open

Com pintura nova, Toro Rosso é a última apresentar carro para 2017



O país fechou sua participação na Alemanha com um bronze de Phelipe Pelim (60kg), dois quintos lugares com Eleudis Valentim (52kg) e Rochele Nunes, além de dois sétimos lugares, com Marcelo Contini (73kg) e Mariana Silva (63kg).



As preliminares tiveram início às 6h e Rochele começou bem com duas vitórias seguidas. Na estreia, pontuou com um waza-ari e o ippon contra Santa Pakenyte, da Lituânia, avançando às quartas-de-final, onde eliminou a alemã Jasmin Kuelbs, por um waza-ari.



Na semifinal, a gaúcha fez luta dura contra a japonesa Megumi Tachimoto, vice-campeã mundial em 2015, e acabou perdendo por um waza-ari.



Além dela, outros três brasileiros também lutaram neste domingo na Alemanha. Retornando aos tatames após os Jogos do Rio, o experiente Tiago Camilo parou na primeira luta contra o brasileiro naturalizado libanês Nacif Elias, que pontuou com um waza-ari.



Mesmo desempenho dos jovens Leonardo Gonçalves (100kg) e Ruan Isquierdo (+100kg), que fez sua estreia pela seleção principal em competições internacionais. Léo parou no ippon do alemão Johannes Frey, enquanto Ruan levou três punições e foi desclassificado no confronto contra o cazaque Yerzhan Shynkeyev.



A próxima competição da seleção brasileira principal serão os Abertos de Katovice, na Polônia, e de Praga, na República Tcheca, no próximo final de semana.



*ZHESPORTES